Уряд Австралії продовжив дію санкцій проти Росії та Білорусі ще на рік. Країна також запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо країни-агресора та її сателіта.

Про це повідомила SBS News.

Австралійський уряд вирішив продовжити 35% мито на імпорт російських і білоруських товарів до жовтня 2023 року. Таке рішення оголосили міністерка закордонних справ Пенні Вонг і міністр торгівлі Дон Фаррелл.

Уряд наказав відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування експортній кредитній агенції країни Export Finance Australia. Це стосується лише тих, хто підтримує торгівлю або інвестиції з Росією чи Білоруссю.