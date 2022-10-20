Про це повідомила SBS News.

Австралійський уряд вирішив продовжити 35% мито на імпорт російських і білоруських товарів до жовтня 2023 року. Таке рішення оголосили міністерка закордонних справ Пенні Вонг і міністр торгівлі Дон Фаррелл.

Уряд наказав відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування експортній кредитній агенції країни Export Finance Australia. Це стосується лише тих, хто підтримує торгівлю або інвестиції з Росією чи Білоруссю.

Пенні Вонг додала, що санкції вирішили посилити і продовжити, аби “зменшити здатність Росії фінансувати її незаконну, аморальну війну”.

“Війна Росії проти України є нападом на статут ООН. Це стосується всіх націй і всіх народів”, — наголосила вона.

Дон Фаррелл додав, що австралійський уряд посилив вже чинні санкції. Це стосується заборони на імпорт енергоносіїв. Він заявив. що Австралія залишається “відданою підтримці хороброго народу України”.