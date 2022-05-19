Про це повідомило видання Australian Defence Magazine.
Австралійський уряд затвердив передачу 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster. Загальна вартість нової партії зброї становить 60 мільйонів доларів.
Міністр оборони Австралії Пітер Даттон наголосив, що додаткова допомога надалі підтримуватиме Україну на тлі незаконного російського вторгнення. Загальний внесок допомоги країни становить більше як 285 мільйонів доларів.
Громадяни Австралії назбирали 60 палет медичної допомоги. Також Україні відправлять три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту. Останні надішлють від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технологій.
- Нагадаємо, австралійський уряд повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії. Цього разу вони торкнулись тих, хто займається розповсюдженням російської пропаганди та намагається легітимізувати незаконне вторгнення Росії в Україну.
- Австралія станом на 1 квітня готувала для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого була бронетехніка місцевого виробництва.
- Уряд Австралії ввів фінансові санкції та заборони на 110 осіб у відповідь на агресію РФ проти України, до складу яких входять російські депутати та 34 ватажки так званих “ЛНР” та “ДНР”.