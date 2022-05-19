Уряд Австралії оголосив про передачу Україні бронетранспортерів та бронемашин. Громадяни Австралії зібрали для українців медичну допомогу.

Про це повідомило видання Australian Defence Magazine.

Австралійський уряд затвердив передачу 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster. Загальна вартість нової партії зброї становить 60 мільйонів доларів.

Міністр оборони Австралії Пітер Даттон наголосив, що додаткова допомога надалі підтримуватиме Україну на тлі незаконного російського вторгнення. Загальний внесок допомоги країни становить більше як 285 мільйонів доларів.

Громадяни Австралії назбирали 60 палет медичної допомоги. Також Україні відправлять три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту. Останні надішлють від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технологій.