Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про підготовку нового пакету військової допомоги для України.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

“Наше завдання допомогти Україні позбавитися незаконної окупації, такої самої, якої зазнали наші країни (Бельгія та Нідерланди, – ред.) під час Другої світової війни. Саме тому уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні”, – сказав прем’єр-міністр Бельгії.

А також зазначив, що попри те, що з військовими пакетами допомоги можуть виникати практичні перешкоди, у серцях та умах бельгійців немає жодного сумніву щодо підтримки України.

Крім того, він додав, що в березні минулого року Бельгія арештувала 197 млн євро російських активів, які використовує виключно для надання допомоги Україні.

Зазначимо, що сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів з офіційним візитом, аби зустрітися з низкою офіційних осіб, а також відвідати Міжнародний кримінальний суд.

О 9 годині ранку за місцевим часом Зеленський прибув до Сенату, аби зустрітися зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та головою Сенату Яном Антоні Бруйном.

Також очікується, що президент України відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Нікіфорова, глава держави зустрінеться із президентом МКС Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.