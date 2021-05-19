Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І, відповідно, не зобов’язує “Нафтогаз” продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною”, – наголосив Шмигаль.
Очільник Уряду зауважив, що це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу, який нарешті дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду.
“Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно”, – додав прем’єр.
Шмигаль також доручив Мінрегіону та Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між Урядом та мерами українських міст. Міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.
- Раніше повідомлялося, що з 1 травня 2021 року українські споживачі газу будуть переведені на річні тарифи. Усі газопостачальні компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи.