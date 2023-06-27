Уряд Болгарії планує почати прямі постачання озброєння Україні – Bloomberg

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Балканська країна зараз виходить із політичної кризи, яка призвела до численних виборів за короткий проміжок часу, і крихка коаліція змінює тактику урядів, призначених президентом Руменом Радєвим, який неодноразово зіштовхувався зі звинуваченнями з боку своїх політичних суперників у прокремлівській позиції.

Раніше озброєння — і зокрема боєприпаси для радянської артилерії — потрапляла до київських військ, але через треті країни.

Тільки діти, які ніколи не дивляться телевізор, не зрозуміли, що ми експортуємо боєприпаси Україні”, — 27 червня заявив міністр оборони Тодор Тагарєв, який заступив на посаду три тижні тому. “Це робилося напівтаємно, для чого і були потрібні посередники”.

Тагарєв зазначив, що союзники, які використовують посередників під час закупівель у болгарських компаній, можуть продовжувати це робити, але Болгарія також буде укладати контракти безпосередньо з Україною.

Окрім цього, Болгарія також прагне приєднатися до інших країн ЄС у спільній закупівлі боєприпасів, та отримати фінансування ЄС для модернізації своїх державних заводів, щоб вони могли виробляти озброєння, яке відповідає сучасним стандартам НАТО.

“Україна продовжує потребувати міжнародної підтримки”, – зазначив Тагарєв. “І я думаю нам не варто ризикувати”.

Зауважимо, двома рішеннями від 23 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.