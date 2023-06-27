Уряд Болгарії планує почати прямі постачання озброєння Україні – Bloomberg

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Балканська країна зараз виходить із політичної кризи, яка призвела до численних виборів за короткий проміжок часу, і крихка коаліція змінює тактику урядів, призначених президентом Руменом Радєвим, який неодноразово зіштовхувався зі звинуваченнями з боку своїх політичних суперників у прокремлівській позиції.
Раніше озброєння — і зокрема боєприпаси для радянської артилерії — потрапляла до київських військ, але через треті країни.
Тільки діти, які ніколи не дивляться телевізор, не зрозуміли, що ми експортуємо боєприпаси Україні”, — 27 червня заявив міністр оборони Тодор Тагарєв, який заступив на посаду три тижні тому. “Це робилося напівтаємно, для чого і були потрібні посередники”.
Тагарєв зазначив, що союзники, які використовують посередників під час закупівель у болгарських компаній, можуть продовжувати це робити, але Болгарія також буде укладати контракти безпосередньо з Україною.
Окрім цього, Болгарія також прагне приєднатися до інших країн ЄС у спільній закупівлі боєприпасів, та отримати фінансування ЄС для модернізації своїх державних заводів, щоб вони могли виробляти озброєння, яке відповідає сучасним стандартам НАТО.
“Україна продовжує потребувати міжнародної підтримки”, – зазначив Тагарєв. “І я думаю нам не варто ризикувати”.
Зауважимо, двома рішеннями від 23 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.
У грудні минулого року парламент Болгарії схвалив список озброєння, яке спорядить в Україну як першу військову допомогу після широкомасштабного вторгнення РФ.
Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.
Президент Болгарії Румен Радев, якого дехто вважає м’яким щодо Росії і котрий користується безпрецедентними повноваженнями призначати чергові тимчасові уряди, наприкінці березня виключив можливість приєднання до коаліції.
У грудні після низки суперечок болгарські законодавці дали зелене світло пакета військової допомоги Україні, хоча це в основному обмежувалося легшим озброєнням.
6 червня глави дев’яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили підтримку України у війні проти Росії. Зустріч “Бухарестської дев’ятки” відбулася у Братиславі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.
Раніше стало відомо, що навесні 2022 року уряд Софії постачав Києву пальне та життєво важливу радянську зброю, але мусив тримати постачання в секреті через промосковських політиків у лавах керівництва.
- “Болгарське національне телебачення” (БНТ) почало трансляцію українськомовних випусків новин, які орієнтовані на вимушено переміщених українців.
- Державне агентство національної безпеки Болгарії на доручення генерального прокурора розпочне розслідування правомірності реалізації антиросійських санкцій, введених Євросоюзом.
- Парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
- У Болгарії мають намір відродити проєкт трансбалканського нафтопроводу для відмови від нафти з РФ. Країна хоче забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу на Чорному морі, яке наразі контролює російська компанія “Лукойл”.