У Чехії ухвалили можливість продовження віз тимчасового захисту для українців. Переселенцям збільшили терміни до кінця березня 2024 року.

Про це повідомило Czech Radio.

На сьогодні термін було обмежено до березня 2023 року.

За словами голови МВС Чехії Віта Ракушана, проєкт рішення має розглянути парламент. На думку міністерства, перебіг військових подій не свідчить, що українські переселенці зможуть повернутися додому найближчим часом.

У Чехії статус тимчасово захисту надає право користуватися системою охорони здоров’я, освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Українці мають пройти реєстрацію в електронній формі та особисто для продовження дії візи. Міністр внутрішніх справ Чехії додав, що процедура дозволить державним структурам з’ясувати, скільки громадян постійно перебуває на теренах країни.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія видала українцям 463 804 візи тимчасового захисту. Утім чимало громадян вже повернулися до України або вирушили до третіх країн.