Про це повідомляє AP.
Рішення має полегшити будь-які подібні кроки на тлі російської агресії проти України.
Це, безсумнівно, крок до посилення безпеки нашої країни”, – зазначив прем’єр-міністр Петр Фіала.
Дата підписання угоди міністрами оборони Чехії та США поки не визначена. Далі договір потребуватиме схвалення парламенту та президента.
Міністерка оборони Яна Чернохова назвала США “найважливішим союзником у сфері оборони”. І додала, що зміцнення трансатлантичних зв’язків є життєво важливим для Чехії.
США мають такі угоди з 24 іншими членами НАТО, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину, Литву, Латвію, Естонію, Румунію та Болгарію, котрі утворюють східний фланг альянсу.
Водночас будь-яке конкретне розгортання американських сил потребуватиме схвалення чеського уряду та парламенту.
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