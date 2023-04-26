26 квітня чеський уряд схвалив оборонний військовий договір зі Сполученими Штатами. Угода про оборонне співробітництво встановлює правове підґрунтя стосовно можливого розміщення військ США на території Чехії та співпраці з чеськими Збройними силами.

Про це повідомляє AP.

Рішення має полегшити будь-які подібні кроки на тлі російської агресії проти України.

Це, безсумнівно, крок до посилення безпеки нашої країни”, – зазначив прем’єр-міністр Петр Фіала.

Дата підписання угоди міністрами оборони Чехії та США поки не визначена. Далі договір потребуватиме схвалення парламенту та президента.

Міністерка оборони Яна Чернохова назвала США “найважливішим союзником у сфері оборони”. І додала, що зміцнення трансатлантичних зв’язків є життєво важливим для Чехії.

США мають такі угоди з 24 іншими членами НАТО, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину, Литву, Латвію, Естонію, Румунію та Болгарію, котрі утворюють східний фланг альянсу.

Водночас будь-яке конкретне розгортання американських сил потребуватиме схвалення чеського уряду та парламенту.