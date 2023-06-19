Данія готова передати Україні винищувачі F-16: міністр оборони Поульсен назвав умову

Уряд Данії готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу вищого керівництва США, де виготовляють ці літаки.

Джерело: Radio 4

Виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що Данія зможе підтримати передачу винищувачів Україні. Однак це станеться лише за умови схвалення цього кроку з боку США, які виробляють літаки F16.

“Хочу сказати, що не можу уявити, щоб ми не підтримували це. Україні потрібні літаки. Більш ніж будь-коли, якщо вони прагнуть побороти зовнішню агресію. Це стосується і датських бойових літаків F-16”, – відзначив Поульсен.

Нагадаємо, 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.

Крім того, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Зауважимо, 22 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він також висловив сподівання, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Нещодавно стало відомо, що ініціатива Великої Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 продемонструвала останню лінію розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надсилання потужної зброї, знову протистоячи Сполученим Штатам та деяким іншим союзникам, які проти надання винищувачів. Кілька європейських країн готові передати Україні свої F-16.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнавав тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.