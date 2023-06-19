Данія готова передати Україні винищувачі F-16: міністр оборони Поульсен назвав умову

російсько-українська війна
13:05 Рок-гурт «Жадан і Собаки» спільно з Gogol Bordello презентували пісню «П‘ята авеню»
12:46 Над Навальним розпочався суд за звинуваченням в екстремізмі, але Кремль намагатиметься «якнайдовше» утримувати його за ґратами — Sky News
12:04 В Одеській області працівник військкомату почав стріляти з пістолета під час вручення повістки
11:41 У «зернової угоди» немає шансів на продовження – Кремль
11:23 Росіяни обстріляли автопідприємство в Херсоні: згоріло десять маршруток
10:39 У Швеції поширюється бойкот товарів виробника Milka та Oreo
10:11 Харківщина: росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти області – є жертви та руйнування
09:51 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських бойовиків
09:12 Росіяни атакували Одещину «Калібрами»: силами та засобами ППО знищено всі 4 ракети
08:51 Росія подвоїла кількість бойових дельфінів для захисту бази Чорноморського флоту у Севастополі – ЗМІ
07:41 19 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 У деяких областях України очікуються значні дощі: прогноз погоди на 19 червня
00:27 ООН закликає Росію надати доступ до районів, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС

18 червня

23:37 В Індії мають намір імпортувати 30% російської нафти – Reuters
22:44 В Одесі обмежили проведення заходів у клубах та розважальних закладах
22:23 Українські армійці збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52
21:58 Поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії РФ – постпред в ООН
20:32 «Помирилися з Іво Бобулом» – солістка гурту Go_A жартівливо підписала світлину з Елісом Купером
18:57 Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»
18:24 Netflix опублікував тизер реаліті-шоу «Гра в кальмара»
17:59 «Безпорадність в очах» – донька одного з захисників Маріуполя закликала повернути полонених в Україну
17:44 «Водили за носа» – Путін поскаржився на Мінські домовленості
17:21 Абрамович намагається спрямувати кошти з продажу ФК «Челсі» «постраждалим росіянам» – британський уряд блокує транзакцію
17:04 У людей з апное може зменшитися частина мозку, пов’язана з пам’яттю — дослідження

Данія готова передати Україні винищувачі F-16: міністр оборони Поульсен назвав умову

Уряд Данії готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу вищого керівництва США, де виготовляють ці літаки.

Понеділок, 19 червня 2023, 12:21
Підтримати

Джерело: Radio 4

Виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що Данія зможе підтримати передачу винищувачів Україні. Однак це станеться лише за умови схвалення цього кроку з боку США, які виробляють літаки F16.

“Хочу сказати, що не можу уявити, щоб ми не підтримували це. Україні потрібні літаки. Більш ніж будь-коли, якщо вони прагнуть побороти зовнішню агресію. Це стосується і датських бойових літаків F-16”, – відзначив Поульсен.

Нагадаємо, 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.

Крім того, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Зауважимо, 22 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він також висловив сподівання, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Нещодавно стало відомо, що ініціатива Великої Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 продемонструвала останню лінію розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надсилання потужної зброї, знову протистоячи Сполученим Штатам та деяким іншим союзникам, які проти надання винищувачів. Кілька європейських країн готові передати Україні свої F-16.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнавав тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Теги: винищувачі, війна, F-16, винищувачі, війна, Данія, Міноборони Данії, підтримка України, Поульсен, російсько-українська війна, США, умова

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook