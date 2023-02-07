Про це повідомило DR Nyheder.
Танки Leopard 1A5 раніше були списані. Техніку очистять від пилу, підготують та відправлять до Збройних сил України.
У 2010 році танки були продані компанії FFG у Фленсбурзі (Німеччина). Утім вони досі перебувають у Данії.
Очікується, що техніка надійде до України протягом кількох місяців.
Танки Leopard 1A5 оснащені менш потужною гарматою, ніж сучасні танки Leopard 2. Старіші моделі не так добре броньовані, як наступні, але захищені від обстрілів та вибухівки.
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