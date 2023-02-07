Данський уряд ухвалив рішення передати Україні танки Leopard 1A5. Вони не є частиною оборони Данії.

Про це повідомило DR Nyheder.

Танки Leopard 1A5 раніше були списані. Техніку очистять від пилу, підготують та відправлять до Збройних сил України.

У 2010 році танки були продані компанії FFG у Фленсбурзі (Німеччина). Утім вони досі перебувають у Данії.

Очікується, що техніка надійде до України протягом кількох місяців.