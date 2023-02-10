10 лютого уряд України ухвалив постанову, яка допоможе запустити "відкриті та прозорі" аукціони з продажу конфіскованого російського майна.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, як український, так й іноземний бізнес зможе придбати у власність конфісковані об’єкти, усі кошти спрямують на відновлення України.

Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідатиме за це Фонд державного майна, написав прем’єр.

“Сьогодні схвалили постанову, яка регулює їхній продаж. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше аналітики Trap Aggressor зауважили, що до державного бюджету України не надходили кошти від вилучених в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів, зокрема, й від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній “Сбербанку” і “Веб.РФ”.

У Trap Aggressor наголосили, що конфіскація російського майна під час широкомасштабної війни повинна відбуватися проактивно, а кошти від неї – оперативно надсилатися на підтримку ЗСУ.