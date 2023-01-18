Уряд доручив у межах Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера у Броварах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, до складу групи увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

“Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим”, – сказав Денис Шмигаль.

А також додав, що сьогодні уряд зібрався на позачергове засідання у зв’язку із трагедією, яка зранку сталась у Броварах. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих в цій жахливій катастрофі.

“Розслідування займе деякий час, а тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків”, – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України. Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.