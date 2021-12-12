Такого висновку дійшли журналісти Al Jazeera.

Світлини свідчать про присутність китайських беззбройних дронів Wing Loong о 2. Розслідування Bellingcat у серпні виявило, що іранські озброєні безпілотники було помічено в аеропорту Семера.

Є інформація, що уряд також звернувся до Туреччини і запросив низку дронів Bayraktar TB2. Експорт оборонної та аерокосмічної продукції Туреччини до Ефіопії зріс за перші три місяці цього року до 51 млн доларів з подальшим збільшенням у серпні та вересні.

Wing Loong 2 китайського виробництва, ще відомий як “Птеродактиль”, здатний літати вище, ніж TB2, і нести більше зброї. Він також може залишатися поза зоною дії більшості зенітної зброї та знаходити на території противника центри управління, склади боєприпасів і сортирувальні станції тощо. Ще “Птеродактиль” може вказувати цілі для балістичних ракет малої дальності (також імпортованих з Китаю). Озброєний боєголовкою вагою 480 кг, він здатний знищувати цінні цілі, такі як штаби та командні пункти.

Що ж до іранських дронів, то в Ефіопії помічали Mujaher-6. Він має обмежену дальність дії, та все-таки допомагає підрозділам урядової армії Ефіопії: надає інформацію про переміщення бойовиків, здатний знищувати транспортні засоби, що їх він сам і ідентифікує.

Видання зазначає, що “Народний фронт звільнення Тиграю” таких засобів не має. Тому дрони цілком здатні докорінно змінити ситуацію в Ефіопії.