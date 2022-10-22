Про це повідомило ERR.

Естонія пропонує розширити та посилити санкції проти Росії. Зокрема у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі. В уряді вважають, що санкції варто застосувати стосовно додаткових фізичних та юридичних осіб.

“Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії – це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко”, – заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Раніше Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія заявили, що Європейський Союз має запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як проти Росії. Синхронізація санкцій вже деякий час обговорюється в Брюсселі.

18 жовтня країни-члени ЄС домовилися про запровадження санкцій проти Росії та Білорусі. Вони мали прискорити роботу над обмеженнями найближчими днями.