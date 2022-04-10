Про це повідомило Міністерство економіки та комунікацій Естонії.
У вантажі перша партія допомоги складається переважно з алюмінієвих дротів. Також вона містить кабелі та інші матеріали для ліній електропередач.
Естонія надіслала допомогу після запиту Міністерства енергетики України. До ініціативи долучили Естонську асоціацію підрядників з електротехніки.
“Естонія всіляко допомагає Україні, яка потрапила під атаку з боку режиму Путіна. Ми допоможемо їм відновити електроенергію, тому що вона є життєво важливою”, – заявив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.
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