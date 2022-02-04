Уряд Естонії обговорив порядок дій та готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

“Прямої військової загрози Естонії немає, але кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні. Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності”, – заявила прем’єр-міністр Кая Каллас (Kaja Kallas), повідомила пресслужба уряду.

Прем’єр наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є самостійна обороноздатність та всебічна національна оборона.

Міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, чо МЗС насамперед зосередиться на стримуванні ескалації, але воно також готове допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій.

Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія продовжує реалізовувати військово-державні та оборонно-політичні цілі, які будуть прискорені завдяки виділенню додаткових коштів у розмірі 380 мільйонів євро.

За його словами, на країну чекають насичений період військових навчань: “У контексті військових навчань головною подією стануть навчання Siil-2022”.