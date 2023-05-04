Про це інформує ERR.

Відтак, скасовується перелік конкретних військових спеціальностей, освоєння яких потребує 11 місяців військової служби, а натомість встановлюється загальний термін – 11 місяців навчання для усіх спеціальностей.

“Внаслідок цього підвищиться боєготовність підрозділів та рівень підготовки військовозобов’язаних, а також збільшиться кількість бійців спеціального призначення”, – пояснили в уряді Естонії.

Крім того, інша поправка передбачає термін від 11 місяців військової служби для тих призовників, які, окрім здобуття спеціальності, що вимагає інтенсивної військової підготовки або практики, будуть призначені на військову посаду в підрозділі постійної готовності.

Зазначається, що до цього часу лише деякі спеціальності в структурі Сил оборони Естонії (EDF) вимагали від призовників проходження 11-місячного терміну служби. У більшості інших випадків стандартною тривалістю служби було – вісім місяців.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну інструктори Сил оборони Естонії навчили щонайменше тисячу українських військовослужбовців.

“На території Естонії підготовку пройшла тисяча українських військових. Усе навчання було організовано у чотирьох групах. Сили оборони у співпраці з Кайтселійтом (добровольчі сили самооборони – ред.) зробили основний внесок у перші дві, а саме індивідуальну та професійну підготовку”, – розповів заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла.

Він також зазначив, що відгуки про результати навчання – позитивні. Вендла додав, що в Естонії готують і снайперів.

Своєю чергою, керівник департаменту з підготовки генерального штабу естонської армії полковник Віктор Кальницький розповів, що загалом програма містить у собі підготовку за чотирма напрямками: індивідуальна, спеціалізована підготовка, робота групами та підготовка командної ланки. Естонські інструктори залучені у перших двох.

“Наприклад, ми навчали медиків, також навчали українців використовувати гармати FH-70”, – розповів Кальницький.

За його словами, українські артилеристи, які навчалися в Естонії, вже на передовій і, за відгуками, працюють успішно та професійно.

Кальницький додав, що навчання для українських військових не зашкодили плановій підготовці Збройних сил Естонії. Крім того, досвід з цих програм проаналізують і застосують для покращення підготовки естонських військових.

Полковник Кальницький також нагадав, що Естонія навчала українських військових і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.