Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Тридцять шостий міністр оборони Філіппін Делфін Лорензана заявив, що він, коли ще перебував на своїй посаді розірвав угоду щодо придбання російських гелікоптерів Мі-17 вартістю 227 млн доларів минулого місяця. І тодішній президент країни Родріго Дутерте схвалив це рішення перед тим, як залишив посаду глави держави 30 червня.

“Ми могли потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки”, – сказав Лорензана. Також він додав, що американські чиновники у галузі безпеки знали про рішення уряду Філіппін і могли б запропонувати аналогічні вертольоти для військового використання Філіппін.

Відповідно до угоди між Філіппінами й РФ, яка була підписана у листопаді минулого року, першу партію багатоцільових гелікоптерів до Філіппін мала поставити російська компанія “Совтехноекспорт” приблизно через два роки.

Посол Філіппін у Вашингтоні Хосе Мануель Ромуальдес заявив, що угода була скасована, оскільки Філіппіни можуть зіткнутися з можливими санкціями США.

Натомість філіппінський військовий чиновник сказав, що угода про купівлю вертольотів буде припинена лише після того, як буде прийнято рішення про її скасування. Оскільки контракт уже було підписано. Проте росіяни можуть подати апеляцію, але у філіппінського уряду мало можливостей для перегляду рішення.