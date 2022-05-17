Фінський парламент 188 голосами проголосував за вступ держави до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомила пресслужба парламенту країни у Twitter.

За словами спікера фінського парламенту Матті Ванханена, у фінському парламенті відбулося голосування щодо вступу країни до військового альянсу НАТО. Наголошується, що рішення було ухвалено більшістю голосів. “За” висловилися 188 членів уряду, проти — 8. Ще троє депутатів не були присутніми на голосуванні.

Відомо, що обговорення рішення тривало з 16 травня. Загалом за 16 годин було заслухано 212 промов парламентарів. Натомість 17 травня рішення про збереження нейтралітету держави було відкинуто.

Очільник парламентського комітету з іноземних справ Юссі Галла-аго наголосив, що Фінляндія має подати заявку про вступ до Альянсу, бо з нині наявних альтернатив вступ у НАТО є найсильнішим заходом додаткового захисту держави.