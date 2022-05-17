Про це повідомила пресслужба парламенту країни у Twitter.
За словами спікера фінського парламенту Матті Ванханена, у фінському парламенті відбулося голосування щодо вступу країни до військового альянсу НАТО. Наголошується, що рішення було ухвалено більшістю голосів. “За” висловилися 188 членів уряду, проти — 8. Ще троє депутатів не були присутніми на голосуванні.
Відомо, що обговорення рішення тривало з 16 травня. Загалом за 16 годин було заслухано 212 промов парламентарів. Натомість 17 травня рішення про збереження нейтралітету держави було відкинуто.
Очільник парламентського комітету з іноземних справ Юссі Галла-аго наголосив, що Фінляндія має подати заявку про вступ до Альянсу, бо з нині наявних альтернатив вступ у НАТО є найсильнішим заходом додаткового захисту держави.
- Раніше повідомлялося, що всі країни ЄС підтримують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Також міністри Латвії, Естонії та Литви підтримують “історичне” рішення Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО