Про це повідомляє видання DW.

Кабмін Фінляндії поки не має певної позиції щодо обмеження відпочинку росіян. МЗС країни вивчило різні варіанти, один із яких полягає в тому, щоб на практиці ускладнити надання турвіз. Уряд зважить можливі рішення на неофіційній зустрічі 16 серпня.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що турпоїздки громадян РФ будуть обмежені внаслідок розширення санкцій ЄС. Глава Кабміну очікує, що питання розглянуть у форматі самітів ЄС – зокрема, у жовтні 2022 року.

Ідею розширення санкцій ЄС, що просувається, зокрема, Фінляндією та країнами Балтії, озвучено в сезон відпусток у Центральній Європі.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто раніше запропонував обмежити прийом заяв росіян на туристичну шенгенську візу одним днем ​​на тиждень.

У МЗС Литви вже заявили, що вважають за необхідне заборонити в’їзд громадян РФ на рівні Євросоюзу.

“Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав та дотримується позиції, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони застосовуються на рівні ЄС”, – зазначили у відомстві.

Інститути Литви, відповідальні за такі сфери, як держбезпека, видача віз та прикордонний контроль, проводять оцінку рішень, прийнятих раніше з цього приводу Естонією та Латвією.

Данія також готова обговорювати візові обмеження для росіян, повідомили міністр у справах імміграції та інтеграції Коре Дюбвад та голова МЗС Данії Еппе Куфуд.