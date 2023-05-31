Джерело: Associated Press.
Речник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер заявив, що цей захід спрямовано на досягнення “паритету персоналу та структур” між двома країнами.
За його словами, Росії буде дозволено продовжити роботу свого посольства в Берліні та ще одного консульства після закінчення цього року.
Цей крок відображає новий спад у відносинах між Москвою та Берліном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Бургер сказав, що цей крок викликає жаль, але додав, що війна означає, що “більше немає підстав” для численних двосторонніх заходів між двома країнами.
“Але саме поведінка російської сторони привела нас до цієї ситуації”, – сказав Крістофер Бургер.
Російський уряд нещодавно заявив, що верхня межа в 350 німецьких урядовців, включаючи тих, хто працює в культурних установах і школах, може залишитися в Росії. Своєю чергою, Бургер сказав, що це означає, що Німеччина повинна буде закрити свої консульства в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Калінінграді до листопада. За його словами, відкритими залишаться лише посольство в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі.
- У міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом оголосив, що п’ятьох російських дипломатів висилають із країни.
- Росія висилає десять норвезьких дипломатів з посольства в Москві. 26 квітня речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнхільд Сіменстад зазначила, що десятьом дипломатам, які працюють у посольстві в Москві, було сказано покинути Росію.