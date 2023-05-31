Уряд ФРН вимагає від Росії закрити свої чотири із п’яти консульств у Німеччині після того, як Москва встановила обмеження на кількість співробітників німецького посольства та пов’язаних з ним органів, які можуть працювати в Росії.

Джерело: Associated Press.

Речник міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер заявив, що цей захід спрямовано на досягнення “паритету персоналу та структур” між двома країнами.

За його словами, Росії буде дозволено продовжити роботу свого посольства в Берліні та ще одного консульства після закінчення цього року.

Цей крок відображає новий спад у відносинах між Москвою та Берліном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бургер сказав, що цей крок викликає жаль, але додав, що війна означає, що “більше немає підстав” для численних двосторонніх заходів між двома країнами.

“Але саме поведінка російської сторони привела нас до цієї ситуації”, – сказав Крістофер Бургер.

Російський уряд нещодавно заявив, що верхня межа в 350 німецьких урядовців, включаючи тих, хто працює в культурних установах і школах, може залишитися в Росії. Своєю чергою, Бургер сказав, що це означає, що Німеччина повинна буде закрити свої консульства в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Калінінграді до листопада. За його словами, відкритими залишаться лише посольство в Москві та консульство в Санкт-Петербурзі.