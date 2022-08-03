Кабінет Міністрів може запровадити в Україні додатковий митний збір. Однак поки що в уряді обговорюються його концепція.

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.

Варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит, адже вона складна в адмініструванні, а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

Зазначається, що відповідно, за розрахунками Уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню. Також Очікується, що Кабінет Міністрів України внесе законопроєкт в найближчі тижні: “Подивимося, що з цього вийде”, — написав нардеп.

На тлі російсько-української війни іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 мільярдів доларів фінансової допомоги. Проте, тільки третина обіцяного фінансування українцям не доведеться повертати у майбутньому.