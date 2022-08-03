Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.
Варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит, адже вона складна в адмініструванні, а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.
Зазначається, що відповідно, за розрахунками Уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню. Також Очікується, що Кабінет Міністрів України внесе законопроєкт в найближчі тижні: “Подивимося, що з цього вийде”, — написав нардеп.
На тлі російсько-української війни іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 мільярдів доларів фінансової допомоги. Проте, тільки третина обіцяного фінансування українцям не доведеться повертати у майбутньому.
- Нагадаємо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткові 74 млн доларів. Кошти спрямують для надання гуманітарної допомоги тим, хто постраждав внаслідок російсько-української війни.
- Baykar Makina надасть Україні безпілотник Bayraktar TB2 безоплатно. На нього нещодавно зібрали кошти у Польщі, щоб передати озброєння ЗСУ.
- У Конгресі США підтримують надання Україні ракет великої дальності ATACMS, які можуть вражати ціль на відстані близько 300 км.