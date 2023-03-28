Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на слова міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Віцепрем’єрка пояснила, що закон встановлюватиме особливості перехідного періоду на деокупованих територіях. Ідеться про період з моменту звільнення території від ворога і до дати повної реінтеграції деокупованої території.
Зазначається, що попередній законопроєкт “Про засади державної політики перехідного періоду” ґрунтувався на політичному, тобто немілітарному поверненні тимчасового окупованих територій. Нова законодавча ініціатива “Про правовий режим деокупованих територій України” враховує поточні реалії, тобто звільнення українських територій мілітарним шляхом.
“Основні завдання законопроєкту – це не лише відновлення державної влади та забезпечення справедливості. Це і питання майна, документів і судових рішень. Це і відновлення українського інформаційного простору та гуманітарної складової”, – прокоментувала Верещук.
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