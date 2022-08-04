Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Японії.
Раніше Японія передавала Україні бронежилети, каски та захисні маски. Ще допомога передбачала невеликі дрони та комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC)
Нині уряд врахував потреби української сторони. Тому Японія передає цивільні транспортні засоби (фургони) та додатково невеликі безпілотники. Їх нададуть на запит уряду України.
“Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей”, — зазначають в японському військовому відомстві.
- Нагадаємо, у липні у новому списку санкцій Японії запроваджено заборони проти 90 російських та білоруських організацій, 57 фізичних осіб та 6 об’єднань із РФ, зокрема проти так званого “очільника” військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його так званого “заступника” Кирила Стремоусова.
- ООН створює місію, яка буде займатися встановленням фактів для розслідування вбивства десятків військовополонених у в’язниці в Оленівці. Місію створено у відповідь на запити Росії та України.