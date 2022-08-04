Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Японії.

Раніше Японія передавала Україні бронежилети, каски та захисні маски. Ще допомога передбачала невеликі дрони та комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC)

Нині уряд врахував потреби української сторони. Тому Японія передає цивільні транспортні засоби (фургони) та додатково невеликі безпілотники. Їх нададуть на запит уряду України.