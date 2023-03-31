У межах проєкту міжнародної технічної допомоги Японія передала Україні сучасне обладнання для розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

У межах проєкту Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні відбулася передача технічного обладнання ДП “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії” (ДП “НДІГК”) як адміністратору геопорталу національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Відтак, підприємство отримало серверні комп’ютери, ноутбуки, монітори, сервер для зберігання даних, робочі станції, обладнання для конференцій та інше обладнання.

У відомстві пояснили, що використання переданого обладнання сприятиме розвитку геопорталу Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), зокрема розробці нових сервісів, збереженню та обробці великих об’ємів геоданих, візуалізації та налаштуванню виводу наборів геопросторових даних, розробці та проєктуванню інтерфейсів публічної та адміністративної частин, тестуванню функцій та інтерфейсів тощо.

Роботи зі створення операційної версії геопорталу НІГД заплановані на 2023 рік, а технічна підтримка уряду Японії через JICA дозволить зменшити фінансове навантаження на державний бюджет України.

Довідково. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 29 липня 2022 року стала бенефіціаром та реципієнтом проєкту Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) “Проєкт з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних в Україні”.

Головним завданням проєкту є створення належних умов для функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

в Україні.

Реципієнтами проєкту також стали ДП “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії”, ДП “Центр державного земельного кадастру”, ДНВП “Картографія” та ДП “Українське державне аерогеодезичне підприємство”.