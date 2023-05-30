Кабінет міністрів, ймовірно, затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.

Джерело: Економічна правда, посилаючись на джерело в уряді

Повідомляється, що уряд схвалив постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення, яку міністр енергетики Герман Галущенко вніс у терміновому порядку.

Раніше стало відомо, що Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у межах першого етапу коригування цін.

Нині в Україні діють три тарифи: два “соціальні” для населення та один ринковий для бізнесу.

У квітні заступник міністра енергетики Фарід Сафаров попередив, що підвищення тарифів на електроенергію є неминучим, оскільки без цього підготувати українську енергосистему до зими буде неможливо.

Сафаров зазначив, що Україна отримує допомогу від міжнародних партнерів, аби відновити енергетику. Зокрема вже отримано 150 мільйонів євро від Євросоюзу та 200 мільйонів гранту від Світового банку.

Водночас, додав Сафаров, навіть цих коштів недостатньо для відновлення.

Він також пояснив, що вразливі категорії населення отримуватимуть допомогу для сплати електроенергії. Джерелами цієї допомоги можуть стати надходження від експорту електроенергії та фінансова підтримка від союзників.

Також у квітні голова Національної комісії державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що в Україні розглядають кілька нових варіантів встановлення тарифів на електроенергію.