Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення незаконно викрадених українських дітей-сиріт.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на слова віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук.

Вона нагадала, що Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт. Тому Координаційна рада стала ініціатором створення міжнародної коаліції, завданням якої буде, крім повернення депортованих дітей на територію України, покарання винних у цих злочинах.

Також Верещук запевнила, що у цій справі важлива допомога світової спільноти. Нині вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші.

Крім того, міністерка додала, що має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо.

Нагадаємо, що 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.

За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.