Кабінет Міністрів виділить 980 млн гривень субвенції на придбання ноутбуків для 60 тисяч вчителів по всій країні. Закупівлею займатимуться Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками в школах. 980 млн гривень з них виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.

“Вже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою… Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очікується, що середня вартість одного ноутбука сягатиме 20 тисяч гривень.

Використати субвенцію можна буде на засадах співфінансування:

70% – коштом субвенції, 30% – коштом місцевих бюджетів для м. Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тисяч осіб;

90% – коштом субвенції, 10% – коштом місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення становить менш ніж 40 тисяч осіб;

95% – коштом субвенції, 5% – коштом місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів та міст на лінії зіткнення.

У наказі МОН прописані вимоги до техніки. Це гарантія того, що комп’ютери будуть високої якості.