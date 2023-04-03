У Хорватії запропонували лікування та реабілітацію пораненим українським військовим.

Про це повідомило Euractiv.

За словами міністра у справах ветеранів Томо Медведа, вони очікують, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців.

“Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми у наших ветеранських центрах”, – зазначив Медвед.

На сьогодні у Хорватії є два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 років. Також планується відкриття ще двох.

Зазначимо, що 31 березня прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович брав участь у заходах з нагоди річниці визволення Бучі від російських загарбників. Томо Медвед був у складі делегації.