Про це повідомило Euractiv.
За словами міністра у справах ветеранів Томо Медведа, вони очікують, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців.
“Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми у наших ветеранських центрах”, – зазначив Медвед.
На сьогодні у Хорватії є два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 років. Також планується відкриття ще двох.
Зазначимо, що 31 березня прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович брав участь у заходах з нагоди річниці визволення Бучі від російських загарбників. Томо Медвед був у складі делегації.
- Міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Одесі обговорили питання посилення ППО та допомоги у гуманітарному розмінуванні.