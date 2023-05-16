Китайський уряд закликав посольства іноземних держав і міжнародних організацій, розташованих у Пекіні, прибрати знаки підтримки України. Влада КНР звернулася до них з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди.

Про це повідомило Kyodo.

За даними дипломатичних джерел у Пекіні, посольствам і міжнародним організаціям надійшов лист 10 травня. У ньому міститься заклик “уникати провокування конфліктів між державами” та не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди.

До цього низка установ розмістили вивіски із зображенням прапора України. Ще вони вивісили написи китайською і англійською мовами на підтримку України, такими як #StandWithUkraine.