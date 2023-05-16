Про це повідомило Kyodo.
За даними дипломатичних джерел у Пекіні, посольствам і міжнародним організаціям надійшов лист 10 травня. У ньому міститься заклик “уникати провокування конфліктів між державами” та не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди.
До цього низка установ розмістили вивіски із зображенням прапора України. Ще вони вивісили написи китайською і англійською мовами на підтримку України, такими як #StandWithUkraine.
З боку дипломатів європейських держав та інших країн заклик уряду викликав негативну реакцію. Видання стверджує, що установи не зняли вивіски. Найбільше постерів на підтримку України розмістили посольства Канади, Німеччини та Польщі.
Один з європейських дипломатів розкритикував позицію Китаю. Він заявив, що немає виправдання для перешкоджання вираженню державою своєї позиції, тому вони не виконуватимуть заклик китайської сторони.
У листі МЗС Китаю йдеться, що посольства та міжнародні організації “зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил”. Водночас у Пекіні стверджують, що поважають дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Зазначимо, що час від часу установи вивішують райдужні прапори на підтримку ЛГБТК+.
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