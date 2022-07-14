Кабінет Міністрів Латвії підтримав знесення 69 об'єктів - пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими.

Про це повідомляє видання Delfi.

У Латвії 23 червня набув чинності закон “Про заборону експонування та демонтаж об’єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки”.

Цей закон також обумовлює термін та організацію процедури знесення пам’ятника у парку Перемоги у Ризі. Цей закон делегував Кабінету міністрів складання списку інших подібних об’єктів на території країни, що підлягають знесенню.

У повідомленні зазначається, що демонтаж не загрожує пам’ятникам, пам’ятним знакам та меморіальним об’єктам, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.

Наприкінці червня Управління національною культурною спадщиною, Латвійська спілка художників та Латвійський музей окупації прийняли рішення, що знести необхідно 69 об’єктів. Ці об’єкти знаходяться у всіх історичних місцях Латвії, на території 23 самоврядувань. Більшість меморіалів розташовані у місцях, які рідко відвідуються.

Деякі самоврядування вже вирішили, що пам’ятники, які призначені для демонтажу будуть переносити на цвинтарі, де поховано воїнів радянської армії.

Тема знесення пам’ятників актуалізувалася після широкомасштабного військового вторгнення Росії на територію України.