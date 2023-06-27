У Латвії парламентарі вирішили включити Росію до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку. Рішення почне діяти з 1 липня цього року.

Джерело: Delfi.

Відтепер у переліку, до якого входили Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови, додалася РФ. Усіх їх включили до списку, бо вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу (ЄС), оновленого 14 лютого 2023 року.

Мінфін Латвії закликав платників податків звертати особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях. Згідно з новими положеннями — є пряме посилання на перелік ЄС та його регулярне оновлення. Завданням є уникнення подальших регулярних технічних змін та забезпечення максимально ефективного та своєчасного реагування на зміни у переліку ЄС.

Міністерство нагадало про нормативно-правові акти Латвії, які регулюють сферу прямого оподаткування. Цими нормами передбачено спеціальний податковий режим (захисні заходи) у випадку здійснення операцій з особами, які знаходяться, засновані або зареєстровані в країнах і територіях з низьким або нульовим рівнем оподаткування.