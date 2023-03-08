Про це повідомляє Delfi.

Нагадаємо, що 16 лютого Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.

Голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який відповідає за просування законопроєкту в Сеймі зауважив, що за нинішніх умов така поправка буде корисною для України.

Відтак, 8 конфіскованих автомобілів передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб’єднанню Куп’янської ради.

Міністр фінансів Арвіл Ашераденс зазначив, що від ідеї до втілення минуло більше місяця. До процесу активно долучилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією. Своєю чергою, депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України.

Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з повномасштабною війною, а також підтримки українців.

Відтак це ще один спосіб, яким Латвія допоможе Україні в боротьбі з російською агресією.