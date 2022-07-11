Литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. З 10 липня почалося поетапне запровадження санкцій, які оголосив раніше ЄС.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

До обмежень потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. Водночас транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не оголошувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень щодо цього транзиту.

Раніше Росія попередила Литву та ЄС, що може вжити “жорстких заходів”, якщо транзит деяких товарів до Калінінграда та з нього не відновиться “найближчими днями”. Російське видання Ura.ru повідомило, що у РФ запропонували обмежити продаж дизельного палива іноземцям та ввести ліміт у 50 літрів.

“Через заходи у відповідь на порушення з боку Литви та ЄС домовленостей про транзит вантажів до Калінінграда бізнес запропонував ввести ліміт на купівлю дизельного палива для європейських транспортних компаній — у розмірі 50 літрів <…> За паливо понад ліміт пропонується брати компенсацію за цінами, порівнянними з європейськими, які приблизно в півтора раза вищі за російські”, — йдеться у повідомленні.