Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
До обмежень потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. Водночас транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не оголошувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень щодо цього транзиту.
Раніше Росія попередила Литву та ЄС, що може вжити “жорстких заходів”, якщо транзит деяких товарів до Калінінграда та з нього не відновиться “найближчими днями”. Російське видання Ura.ru повідомило, що у РФ запропонували обмежити продаж дизельного палива іноземцям та ввести ліміт у 50 літрів.
“Через заходи у відповідь на порушення з боку Литви та ЄС домовленостей про транзит вантажів до Калінінграда бізнес запропонував ввести ліміт на купівлю дизельного палива для європейських транспортних компаній — у розмірі 50 літрів <…> За паливо понад ліміт пропонується брати компенсацію за цінами, порівнянними з європейськими, які приблизно в півтора раза вищі за російські”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, російські хакери погрожували литовській залізниці та вимагають у влади держави відновлення транзит товарів до Калінінградського анклаву. Інакше росіяни відправлять їхню “інформаційну структуру в кам’яний вік”. Втім, у Литві швидко відповіли на погрози.
- у ніч з п’ятниці, 17 червня, на суботу, 18 червня, литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.
- 20 червня Міністерство закордонних справ Росії висловило протест Литві.
- МЗС Литви відповіло на погрози РФ застосувати “відповідні заходи” через зупинку транзиту до Калінінграда. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни Росії з Заходом.
- 5 травня Росія здійснила імітаційний запуск балістичних ракет “Іскандер” у Калінінграді. Експерти вбачають у цьому певний “сигнал”.