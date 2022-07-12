Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.

Зазначається, що новий пакет фінансової допомоги повинен прискорити відновлення України, оскільки чимало українців прагнуть повернутись до своїх домівок, а інші громадяни вже повернулись з-за кордону. Тому виділені кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи.

“Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, адже на їхньому боці правда та рішучість захищати і будувати і вони переважують руйнування та жорстокість агресора”, – заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Вона додала, що допомагаючи Україні Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову Української держави.

Зазначається також, що кошти будуть направлені Національному банку України.