Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.
Зазначається, що новий пакет фінансової допомоги повинен прискорити відновлення України, оскільки чимало українців прагнуть повернутись до своїх домівок, а інші громадяни вже повернулись з-за кордону. Тому виділені кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи.
“Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, адже на їхньому боці правда та рішучість захищати і будувати і вони переважують руйнування та жорстокість агресора”, – заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.
Вона додала, що допомагаючи Україні Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову Української держави.
Зазначається також, що кошти будуть направлені Національному банку України.
- Нагадаємо, литовський уряд розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. З 10 липня почалося поетапне запровадження санкцій, які оголосив раніше ЄС.
- Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправлення в Україну Bayraktar TB2, на придбання якого в країні зібрали 5 млн євро.