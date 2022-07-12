У понеділок, 11 липня, литовський уряд схвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги на суму у 10 000 000 євро. Кошти підуть на відновлення України.

Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.

Зазначається, що новий пакет фінансової допомоги повинен прискорити відновлення України, оскільки чимало українців прагнуть повернутись до своїх домівок, а інші громадяни вже повернулись з-за кордону. Тому виділені кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи.

“Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, адже на їхньому боці правда та рішучість захищати і будувати і вони переважують руйнування та жорстокість агресора”, – заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Вона додала, що допомагаючи Україні Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову Української держави.

Зазначається також, що кошти будуть направлені Національному банку України.