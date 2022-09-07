У Німеччині "скептично" ставляться до обмеження ціни на імпорт російського газу. За планом планувалося стримати зростання цін на газ та зменшити спроможність Росії воювати в Україні.

Про це повідомило Politico.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн просуває план, аби зменшити вплив політичного і економічного хаосу на всьому континенті. Утім ініціатива зіштовхнулася з опором Німеччини.

“Ми залишаємося скептичними, коли мова заходить про обмеження ціни на газ, але загалом ми готові до переговорів у європейському контексті”, — сказав речник міністерства економіки Німеччини.

Неназваний європейський дипломат розкритикував Берлін за те, що їм “потрібно багато часу, щоб розв’язати такі питання, як обмеження цін”.

Офіційні особи ЄС готують варіанти запровадження цін на газ. Франція остання з країн, яка підтримала план Брюсселя.

У Німеччині стверджують, що європейські країни мають зосередитися на менших кроках для боротьби з високими цінами на енергоносії. У Берліні вважають, що варто ввести податок на надприбутки від енергоресурсів.

Німецький уряд занепокоєний, що обмеження ціни на російський газ, ймовірно, спричинить відповідь Москви. Ним може бути повне відключення газу для ЄС. Таке б вдарило по країнах Центральної Європи, а саме Чехії, Словаччині та Румунії. Вони отримують газ з РФ через Україну або по південному трубопроводу “Турецький потік”.

Нині Берлін значною мірою відрізали від імпорту російського газу, бо “Газпром” вирішив закрити підводний газопровід Nord Stream на ремонт. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек не вірить, що РФ відновить більше постачання газу.

Зменшення постачання змусить Німеччину ділитися своїм газом з іншими країнами відповідно до правил ЄС.

“Навіть без повного відключення російські поставки до ЄС різко скоротилися порівняно з історичними рівнями. Раніше вони становили 40% імпорту блоку. Зараз на російський газ припадає менш як 10% імпорту, а станом на вівторок потоки були на 78% нижчими, ніж за той самий період минулого року, згідно з аналітичним центром Bruegel”, — пише видання.