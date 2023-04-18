Кабінет міністрів України затвердив перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

За даними міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, Росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин.

Зазначається, що необхідність створення такого переліку є вимогою нещодавно прийнятого закону України від 01 грудня 2022 р. № 2805–IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами”. Адже саме цим законом внесено зміни до кодексу України про надра, зокрема, щодо визначення юридичних осіб, які не можуть бути користувачами українських ресурсів. Це юридичні особи, в яких:

істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

істотну участь мають юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі;

істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи – громадяни та (або) резиденти держави-агресора.

У відомстві пояснили, що для того, аби створити ефективні запобіжники для участі цих осіб у торгах виникла необхідність затвердити у сфері надрокористування перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів держави-агресора.

За основу взяли діючий перелік іноземних фондових бірж, який був схвалений постановою уряду від 6 вересня 2017 року № 675. Він налічує 21 торговий майданчик. Згідно з проведеним аналізом, на щонайменше 6 з них котируються акції публічних іноземних компаній, які є бенефіціарами українських видобувних компаній.

Тож як зазначили у відомстві, саме цей перелік використовуватиметься для виявлення російських або пов’язаних з Росією компаній для запобігання їх допуску до українського ринку надрокористування.