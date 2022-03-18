Про це сповістила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя
- Рух коридором приватного автотранспорту.
- Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.
- Продовжується рух бензовозу з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.
- Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш.
2. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Можливий рух в колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.
3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава
- Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.
4. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.
5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- З Сум евакуація на приватному автотранспорті.
- З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.
6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.
7. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.
Також будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов’янська до Балаклеї та Ізюму Харківської області.
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