В Україні 18 березня відкриють коридори для евакуації населення з Маріуполя та кількох міст на Сумщині.

Про це сповістила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя

Рух коридором приватного автотранспорту.

Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.

Продовжується рух бензовозу з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди.

Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш.

2. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Можливий рух в колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.

3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава

Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

4. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

З Сум евакуація на приватному автотранспорті.

З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.

6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.

7. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.

Також будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов’янська до Балаклеї та Ізюму Харківської області.