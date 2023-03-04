Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна та Мінкульту конфісковані активи експрезидента Віктора Януковича, зокрема на території урядової резиденції "Межигір’я".

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України та пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 3 березня.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що активи Віктора Януковича, зокрема й зареєстровані на його сина Олександра Януковича, переходять в управління держави. Рішенням уряду Міністерству культури та інформаційної політики в управління передано майно, що має культурну та історичну цінність – ікони, картини, книги, серед яких є надзвичайно цінні, скульптури, предмети антикваріату тощо. Це більше півтисячі цінностей, що стануть надбанням українського народу.

Крім того, інше майно, зокрема те, що перебуває нині на тимчасово окупованих територіях, передано в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації чи передачі в оренду. При цьому частину активів, що перебувають на території резиденції “Межигір’я”, передано ФДМУ до моменту включення їх до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

“ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян”, — заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

Відтак, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки “Бриг”, два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Крім того, в управління ФДМУ до моменту включення у склад парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, відповідно до закону України “Про природно-заповідний фонд України”, передано:

Центр відпочинку та здоров’я, два будинки в селі Нові Петрівці на Київщині;

готельно-ресторанний комплекс у Вишгородському районі Київської області;

100% частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Танталіт”;

100% частки в статутному капіталі ТОВ “Дім Лісника”.

Серед іншого майна, що переходить до управління ФДМУ, – транспортні засоби, земельні ділянки, житлові та нежитлові будинки в різних регіонах України.

“Також рішенням уряду Міністерству юстиції доручено звернутись до Вищого антикорупційного суду за отриманням виконавчого листа та вжити заходів щодо забезпечення перерахування до державного бюджету понад 31 млн грн та 84 тис. дол. США з рахунків Віктора Януковича”, – зазначили у Мінекономіки.

А також нагадали, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБОУ щодо санкцій проти колишнього президента 12 жовтня 2022 року. Рішеннями Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 4 січня 2023 року в дохід держави було стягнуто рухоме, нерухоме майно та кошти, що належали Януковичу.