Відповідний допис вона опублікувала у Twitter.

Ліз Трасс наголосила на тому, що під час керівництва Бориса Джонсона, уряд Великої Британії зробив багато досягнень. Серед яких вихід Британії зі складу Європейського Союзу (Brexit), який відбувся 31 січня 2020 року. А також вакцинація проти коронавірусної хвороби Covid-19.

Також міністерка закордонних справ додала до головних здобутків уряду під час керівництва Бориса Джонсона – підтримку України у боротьбі з повномасштабним вторгненням російських військ.

“Прем’єр-міністр прийняв правильне рішення”, – зазначила Ліз Трасс.

Окрім цього, вона наголосила на тому, що Британії зараз потрібен спокій і єдність. І необхідно продовжувати керувати країною, поки не знайдеться новий лідер.

The PM has made the right decision. The Government under Boris's leadership had many achievements – delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine. We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found. — Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.

“Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає у тому, щоб був новий лідер цієї партії та, відповідно, новий прем’єр-міністр”, – сказав Борис Джонсон.

Він додав, що процес вибору нового прем’єра повинен розпочатись негайно, про що він домовився з представником депутатського корпусу Консервативної партії Гремом Брейді. За словами Джонсона, графік оголосять вже наступного тижня.

Також Джонсон наголосив, що у політиці немає людей, яких не можна було б замінити, та пообіцяв максимально підтримати майбутнього прем’єра.

Довідка. Вихід Великої Британії з ЄС, або брекзит (Brexit) – питання, яке неодноразово порушувалося консервативними та націоналістичними партіями, що закінчилось референдумом 23 червня 2016 року. Офіційно був запланований на квітень 2019 року.

Британія довго відкладала вихід з ЄС через суперечки щодо умов подальшої співпраці та самого виходу з ЄС. В липні 2019 року прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин, але цього так і не сталося. Натомість 31 січня 2020 року о 23:00 за місцевим часом (GMT) Велика Британія покинула Європейський Союз.