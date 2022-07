Відповідний допис вона опублікувала у Twitter.

Ліз Трасс наголосила на тому, що під час керівництва Бориса Джонсона, уряд Великої Британії зробив багато досягнень. Серед яких вихід Британії зі складу Європейського Союзу (Brexit), який відбувся 31 січня 2020 року. А також вакцинація проти коронавірусної хвороби Covid-19.

Також міністерка закордонних справ додала до головних здобутків уряду під час керівництва Бориса Джонсона – підтримку України у боротьбі з повномасштабним вторгненням російських військ.

“Прем’єр-міністр прийняв правильне рішення”, – зазначила Ліз Трасс.

Окрім цього, вона наголосила на тому, що Британії зараз потрібен спокій і єдність. І необхідно продовжувати керувати країною, поки не знайдеться новий лідер.

The PM has made the right decision.

The Government under Boris's leadership had many achievements – delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.

We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found.

— Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022