Джерело: Урядовий портал
“Сьогодні наша основна увага — на фінансуванні та реалізації програми відновлення України. Ми зосереджуємося на п’яти пріоритетах швидкого відновлення. Це житло, енергетика, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування та економічне відновлення”, – зауважив Шмигаль.
Також він додав, що згідно оцінками Світового банку, цього року необхідно 14,1 млрд доларів для впровадження швидкого відновлення у визначених пріоритетних сферах. У державному бюджеті України на відновлення вже закладено 3,3 млрд доларів.
“Наші міжнародні партнери готові надати близько 4 млрд. Завдяки вашій підтримці ми сподіваємося мобілізувати майже 7 млрд доларів”, — наголосив очільник уряду.
Водночас Шмигаль підкреслив важливість ініціативи створення груп управління проєктами при міністерствах і висловив сподівання в їх швидкому запуску.
При цьому глава уряду відзначив, що міжнародні країни-партнери беруть під патронат регіони та громади України. Відтак, 30 країн підписали Декларацію, в якій підтримали ініціативу щодо надання скоординованої допомоги для відбудови українських громад і регіонів. За рік вже понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам відновитися. Нині реалізуються або реалізовані 214 проектів спільно з державами-партнерами або міжнародними організаціями.
Шмигаль розповів, що уряд визначив 10 пріоритетних реформ та проектів трансформації на цей рік. Європейська інтеграція. Безпека та оборона. Нова ветеранська політика. Розвиток людського капіталу в умовах надзвичайних викликів. Нова економічна модель. Розвиток логістики. І, звичайно, реалізація швидкої відбудови.
“Треба працювати над розширенням інструментів підтримки бізнесу, в тому числі над запровадженням механізмів страхування воєнних ризиків. Це не можливо без підтримки держав-учасниць платформи. Приватний сектор готовий інвестувати в Україну та в проекти відновлення. Головний запит від бізнесу зараз — це страхування ризиків і гарантії від своїх урядів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо знайти оптимальні рішення та якнайшвидше розпочати реалізацію відповідних проектів”, — резюмував очільник уряду.
- Сьогодні, 22 червня, Україна отримала п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керуюча директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде підписали угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів під гарантію Великої Британії у межах конференції з відновлення України в Лондоні.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.