Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у межах так званого "Фінансового Рамштайну" у Лондоні презентував 10 пунктів з відновлення України.

Джерело: Урядовий портал

“Сьогодні наша основна увага — на фінансуванні та реалізації програми відновлення України. Ми зосереджуємося на п’яти пріоритетах швидкого відновлення. Це житло, енергетика, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування та економічне відновлення”, – зауважив Шмигаль.

Також він додав, що згідно оцінками Світового банку, цього року необхідно 14,1 млрд доларів для впровадження швидкого відновлення у визначених пріоритетних сферах. У державному бюджеті України на відновлення вже закладено 3,3 млрд доларів.

“Наші міжнародні партнери готові надати близько 4 млрд. Завдяки вашій підтримці ми сподіваємося мобілізувати майже 7 млрд доларів”, — наголосив очільник уряду.

Водночас Шмигаль підкреслив важливість ініціативи створення груп управління проєктами при міністерствах і висловив сподівання в їх швидкому запуску.

При цьому глава уряду відзначив, що міжнародні країни-партнери беруть під патронат регіони та громади України. Відтак, 30 країн підписали Декларацію, в якій підтримали ініціативу щодо надання скоординованої допомоги для відбудови українських громад і регіонів. За рік вже понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам відновитися. Нині реалізуються або реалізовані 214 проектів спільно з державами-партнерами або міжнародними організаціями.

Шмигаль розповів, що уряд визначив 10 пріоритетних реформ та проектів трансформації на цей рік. Європейська інтеграція. Безпека та оборона. Нова ветеранська політика. Розвиток людського капіталу в умовах надзвичайних викликів. Нова економічна модель. Розвиток логістики. І, звичайно, реалізація швидкої відбудови.

“Треба працювати над розширенням інструментів підтримки бізнесу, в тому числі над запровадженням механізмів страхування воєнних ризиків. Це не можливо без підтримки держав-учасниць платформи. Приватний сектор готовий інвестувати в Україну та в проекти відновлення. Головний запит від бізнесу зараз — це страхування ризиків і гарантії від своїх урядів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо знайти оптимальні рішення та якнайшвидше розпочати реалізацію відповідних проектів”, — резюмував очільник уряду.