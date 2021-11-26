Кабінет міністрів України підготував проєкт постанови щодо запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для деяких категорій працівників.

Відповідний проєкт розміщений на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Згідно з текстом проєкту розпорядження, планується запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для працівників поліції, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, працівників сфери охорони здоров’я.

Ініціатива повинна набути чинності з 2023 року.

Крім того, планується запровадження регіональних програм із накопичувальних пенсій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Це також хочуть імплементувати у 2023 році.