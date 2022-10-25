В Україні можуть запровадити механізм залучення безробітних до "Армії відновлення". За ним громадян зможуть залучати до суспільно корисних робіт.

Про це повідомило Мінекономіки.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, в Україні очікується досить високий рівень безробіття, який складе близько 30%.

“Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах”, — йдеться у повідомленні.

Держава оплачуватиме їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6 700 грн. Безробітних можуть залучати до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Також роботи можуть бути спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту. Ще передбачено забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Серед таких робіт:

розвантаження гуманітарної допомоги;

укріплення дамб;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

заготівля дров для військових та населення;

облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

У Мінекономіки додали, що “організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА – самостійно або з залученням органів виконавчої влади”. До робіт будуть залучати працездатних осіб, зокрема, зареєстрованих безробітних та внутрішньо переміщених осіб, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Роботи передбачатимуть укладення трудового договору відповідно до КЗпПУ, додали в міністерстві. Подібні роботи вже запроваджено в Сумській та Чернігівській областях.

“Так, в Сумській області такі роботи запроваджено у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних”, – резюмували в Мінекономіки.