Кабінет міністрів розробив порядок погашення боргу за виплатами пенсій перед внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук у своїй сторінці Facebook.

Згідно з проєктом постанови, який було опубліковано Кабміном, визначено порядок виплати пенсійних боргів ВПО з тимчасово окупованих Донбасу та Криму за минулі періоди.

Погашення боргів розпочнеться наступного року. Недоотримані пенсії виплачуватимуть поступово, із розрахунку одного прожиткового мінімуму за місяць.

Уряд сподівається погасити заборгованість за два роки.

У 2018 році було зупинено пенсійні виплати за минулі періоди переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Очікується, що на погашення цих боргів з державного бюджету витратять понад 11,2 млрд гривень, з яких 6,2 млрд гривень – наступного року.