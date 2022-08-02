Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Уряд сьогодні. Кадровий блок. Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації”, — написав Мельничук.
Він також зазначив про ще одне кадрове рішення: так, Ковпашко Ірину Василівну призначено заступником Голови правління Пенсійного фонду України.
Ярослав Янушевич є заслуженим економістом України, кандидатом економічних наук і доктор юридичних наук. Він майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу, а ще чемпіон світу з пейнтболу. Державний службовець III рангу.
Працював у Міністерстві фінансів, Державному комітеті фінансового моніторингу, Державній фінансовій інспекції, Державній податковій адміністрації та Державній міграційній службі.
До квітня 2016 року Янушевич був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот.
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