Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Відзначається, що цей консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.
Як повідомляється, робота Коордштабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання.
Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.
“Ухвалене сьогодні рішення – це черговий крок послідовної державної політики з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя”, – пояснила Верещук.
Крім того, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання – документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
Варто додати, що, за результатами опитування КМІС, 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж, скільки й до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.
- Освітня онлайн-платформа Prometheus створила безкоштовний навчальний курс для внутрішньо переміщених осіб.
- У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.
- До Мінреінтеграції надійшли звернення від внутрішньо переміщених осіб, яким затримують виплати допомоги на проживання. Йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу “Дія”.