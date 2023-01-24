Сьогодні, 24 січня, Кабінет міністрів України підтримав проєкти указів президента України про звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Відтак, підтримано проєкти указів президента України про звільнення:

Валентина Резніченка – з посади голови Дніпропетровської ОВА;

Олександра Старуха – з посади голови Запорізької ОВА;

Олексія Кулебу – з посади голови Київської ОВА;

Дмитра Живицького – з посади голови Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича – з посади голови Херсонської ОВА.

Крім цього, з посад заступників міністрів звільнено:

Заступника міністра оборони України – Вячеслава Шаповалова;

Заступника міністра розвитку громад та територій України – Івана Лукерю;

Заступника міністра розвитку громад та територій України – В’ячеслава Негоду;

Заступника міністра соціальної політики України – Віталія Музиченка.

Раніше стало відомо, що заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення. Указ про звільнення вже підписав президент України Володимир Зеленський. Тимошенко опублікував своє фото з заявою, в якій просить звільнити його за власним бажанням.

Тимошенко подякував президенту України Володимиру Зеленському “за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”. Також він висловив подяку очільникам обласних військових адміністрацій, мерам міст, директорату з питань регіональної політики ОПУ, українцям, ЗСУ та своїй сім’ї.

“Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко”, – резюмував він.

На сайті президента України вже з’явився відповідний указ № 28/2023 про звільнення Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента України

“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою”, – мовиться в указі.