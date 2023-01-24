Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Відтак, підтримано проєкти указів президента України про звільнення:
- Валентина Резніченка – з посади голови Дніпропетровської ОВА;
- Олександра Старуха – з посади голови Запорізької ОВА;
- Олексія Кулебу – з посади голови Київської ОВА;
- Дмитра Живицького – з посади голови Сумської ОВА;
- Ярослава Янушевича – з посади голови Херсонської ОВА.
Крім цього, з посад заступників міністрів звільнено:
- Заступника міністра оборони України – Вячеслава Шаповалова;
- Заступника міністра розвитку громад та територій України – Івана Лукерю;
- Заступника міністра розвитку громад та територій України – В’ячеслава Негоду;
- Заступника міністра соціальної політики України – Віталія Музиченка.
Раніше стало відомо, що заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення. Указ про звільнення вже підписав президент України Володимир Зеленський. Тимошенко опублікував своє фото з заявою, в якій просить звільнити його за власним бажанням.
Тимошенко подякував президенту України Володимиру Зеленському “за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”. Також він висловив подяку очільникам обласних військових адміністрацій, мерам міст, директорату з питань регіональної політики ОПУ, українцям, ЗСУ та своїй сім’ї.
“Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко”, – резюмував він.
На сайті президента України вже з’явився відповідний указ № 28/2023 про звільнення Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента України
“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою”, – мовиться в указі.
- Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря написав заяву на звільнення з посади.
- Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.
- В Офісі президента задовольнили прохання про звільнення з посади позаштатного радника Олексія Арестовича за власним бажанням.