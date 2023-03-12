Уряд Польщі планує опублікувати документи про російські впливи на євродепутатів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що прикладом стане корупційний скандал у Європарламенті у 2022 році.

Про це повідомило i.pl.

За словами Моравецького, на економічні та політичні рішення ЄП намагалися вплину такі країни, як Катар і Марокко. Для цього хабарі давали людям, які займають важливі посади в Європарламенті.

Один з ключових фігурантів справи про корупцію, колишній депутат Європарламенту, італієць П’єр Антоніо Панцері, , пішов на співпрацю з бельгійським правосуддям у розслідуванні. В обмін він отримує пом’якшення вироку.

За словами польського прем’єра, міністр внутрішніх справ покаже документи, пов’язані зі справою

“Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були і російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту”, — сказав Моравецький.

Він додав, що інформація стосується кількох євродепутатів, “але не з Польщі”. Матеуш Моравецький наголосив, що багато людей несвідомо купуються на російську пропаганду. Він навів приклад про білоруський напад на польський кордон.

“Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти і політичні активісти, які цього не розуміють”, — зазначив прем’єр-міністр.