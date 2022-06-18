Уряд Польщі прийняв рішення для розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відтепер страхові гарантії надаватимуться через польську державну корпорацію страхування експортних кредитів (KUKE). Компанія буде забезпечувати страхування ризику неповернення дебіторської заборгованості в експортних контрактах польських виробників з українською стороною.

Таким чином польські імпортери будуть отримувати гарантії щодо компенсації ризиків несплати українськими покупцями продукції, яка вже доставлена. Отже, до кінця року корпорація страхування експортних кредитів надасть кредитні ліміти на суму 500 мільйонів злотих

“Російська агресія істотно вплинула на оцінку ризиків у торгових відносинах з Україною. Тому розширення можливостей для страхування є проявом політичної підтримки України й впевненості в економічному відновленні нашої держави”, – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також вона зазначила, що відповідне страхування покриває контракти на постачання продукції, що входить до переліку критичного імпорту. Це широке коло товарів, які необхідні для забезпечення Збройних сил України, гуманітарних потреб населення, відновлення виробництва та діяльності бізнесу.

Довідка. Дебіторська заборгованість (рахунки до одержання) – суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в борг. В балансі підприємства записуються як активи.