Про це заявив прем’єрміністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

За його словами, надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії.

“Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких. Особливо таку обачність та свідоме ставлення ми маємо показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома”, – заявив Шмигаль.

Голова Кабміну наголосив, що масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тому у п’ятницю Кабмін обговорить святкування Великодня в умовах карантину з Радою церков та релігійних організацій.

“Я впевнений, що всі підтримають ідею святкування Великодня з дотриманням необхідних обмежень. Це дуже важливий момент. Хочу, щоб українці почули Уряд, місцеву владу і своїх духовних та релігійних лідерів”, – заявив Шмигаль.