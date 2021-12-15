Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Уряду.

“Сьогодні ще дві області виходять із “червоної” зони карантину. В цій зоні залишиться тільки вісім регіонів”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр висловив сподівання, що й у цих областях найближчим часом покращиться епідемічна ситуація.

“Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Впродовж першого кварталу як мінімум буде карантин”, – додав він.

Адаптивний карантин діє в Україні з травня 2020 року.