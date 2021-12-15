Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Уряду.
“Сьогодні ще дві області виходять із “червоної” зони карантину. В цій зоні залишиться тільки вісім регіонів”, – сказав Шмигаль.
Прем’єр висловив сподівання, що й у цих областях найближчим часом покращиться епідемічна ситуація.
“Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Впродовж першого кварталу як мінімум буде карантин”, – додав він.
Адаптивний карантин діє в Україні з травня 2020 року.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України має намір посилити карантинні обмеження у жовтих зонах.
- В Австрії оголосили про завершення четвертого загальнонаціонального локдауну для вакцинованих від коронавірусу жителів країни. У країні дозволили відкриття магазинів, театрів, музеїв та інших культурних або розважальних заходів. Нові правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі.